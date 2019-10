Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Mann festgenommen

Norden - Mann festgenommen

In Norden hat die Polizei am Donnerstag gegen 14 Uhr im Bereich Am Markt/Burggraben einen Mann festgenommen. Der amtsbekannte 42 Jahre alte Norder war mit einem Messer bewaffnet und bedrohte die Beamten. Aus Gründen der Gefahrenabwehr brachten die Polizeibeamten den offensichtlich psychisch erkrankten Mann unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt zu Boden. Der 42-Jährige konnte erfolgreich in Gewahrsam genommen werden und wurde in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

