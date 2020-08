Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200825-5: Festnahme nach Raub - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei junge Männer beraubten einen 18-Jährigen. Zwei Männer im Alter von 21 und 19 Jahren konnten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Der 19-Jährige leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Ihm droht eine Gefängnisstrafe.

Ein 18-Jähriger befand sich am Sonntag (23. August) um 14:15 Uhr auf der Ernst-Reuter-Straße in Gleuel. Eigenen Angaben zufolge soll er von einem 19-Jährigen unter Anwendung von Gewalt aufgefordert worden sein, mit ihm in die Schnellermaarstraße zu gehen. In dieser Straße warteten zwei weitere Täter, die vom 18-Jährigen unter Androhung weiterer Gewalt seine getragene Weste verlangten. Nach der Herausgabe lief das Räubertrio in Richtung Hermülheimer Straße davon und stieg in einen Audi Q2. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Zeugen beobachteten das Geschehen.

Im Rahmen der Fahndung nach den drei beschriebenen Männern trafen Polizeibeamte um 18:30 Uhr auf der Luxemburger Straße auf vier Personen, von denen zwei Männer im Alter von 21 und 19 Jahren der Tatbeteiligung verdächtig waren. Nach deren Überprüfung beabsichtigten die Polizisten, den polizeibekannten 19-Jährigen wegen Wiederholungsgefahr vorläufig festzunehmen. Dabei bespuckte und bedrohte er einen Beamten, der Strafantrag stellte.

Die Ermittlungen nach dem derzeit namentlich unbekannten, dritten Täter dauern an. Von dem 19-Jährigen ist der Polizei bekannt, dass dieser nach einer letztjährigen Untersuchungshaft in ähnlicher Sache noch eine Bewährungsstrafe zu verbüßen hat. Die Staatsanwaltschaft Köln beantragte erneut Untersuchungshaft, dem ein Richter nachkam und den 19-Jährigen in Haft schickte. Im Falle einer Verurteilung erwartet ihn eine empfindliche Gefängnisstrafe. (bm)

