Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200825-2: Zeuge sah dilettantische Autoaufbrecher - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Jugendliche versuchten, mit einem Hebelwerkzeug die Beifahrertür eines abgestellten roten Peugeot aufzuhebeln, wodurch lediglich die Fensterscheibe zersplitterte. Eine Zeuge meldete den Vorfall der Polizei.

Ein Zeuge (64) schlief bereits, als er am Dienstag (25. August) um 01:30 Uhr durch das Splittern einer Autoscheibe geweckt wurde. Mit Blick aus dem Fenster sah er zwei Jugendliche, die am Auto des Nachbarn standen. Sie liefen davon, als sie den Zeugen bemerkten. Hinzugerufene Polizisten nahmen den Wagen in Augenschein und stellten eine Hebelmarke an der B-Säule fest. Neben dem Wagen lag das benutzte Werkzeug. Vermutlich versuchten die Täter auf diesem Wege die Autotür aufzuhebeln. Der Versuch misslang und durch die verzogene Tür zersprang lediglich die Türscheibe, durch deren Knall der Zeuge geweckt worden ist. Entwendet haben die Täter offenbar nichts.

Die Täter sind 15 bis 18 Jahre alt und beide sind von schlanker Statur. Einer ist etwa 170, der andere 160 Zentimeter groß.

Hinweise zu den Tätern, deren Fluchtrichtung oder deren Aufenthalt nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

