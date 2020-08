Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200825-1: Einbruch in Schnellrestaurant - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Männer brachen gewaltsam in die Geschäftsräume ein und stahlen drei Kassen, die sich am Bedienungstresen befanden. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Am Montag (24. August) bemerkte eine Zeugin um 04:30 Uhr den Einbruch in die Geschäftsräume eines Schnellrestaurants in der Straße "Am Sodagraben". Dort drangen zwei Männer über eine Seitentür ein und stahlen die Kassen, in denen sich nur geringe Bargeldbestände befanden.

Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die nähere Angaben zum Tatgeschehen machen können. Diese Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

