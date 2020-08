POL-REK: 200824-5: Auto nach Internetauktion sichergestellt - Frechen/Leverkusen

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Der Polizei liegt eine Anzeige einer Geschädigten vor, die sich für einen auf einer Internetplattform angebotenen Mazda CX5 interessierte, den ihr Mann ohne ihr Wissen bereits am Vortag für über 17.000 Euro kaufte.

Eine 28-jährige Frau mit Wohnsitz in Hannover war auf der Suche nach einem geeigneten Wagen für sich und fand einen solchen auf einem Internetportal für eine Kaufsumme von 17.500 Euro. Der Anbieter aus Duisburg gab auf Nachfrage an, entgegen üblicher Anzahl vorhandener Schlüssel (2) lediglich einen Schlüssel zu besitzen. Damit erregte er das Misstrauen der 28-Jährigen, die sich die Bilder des Angebots genauer anschaute und mit diesen eine Polizeidienststelle in Lahe (Hannover) aufsuchte. Eine polizeiliche Überprüfung ergab, dass der Wagen als gestohlen einlag. Der Firmenwagen ist in der Zeit zwischen Mittwoch (12. August) 10:45 Uhr und Donnerstag (13. August) 08:15 Uhr in Frechen in der Friedensstraße entwendet worden. Ein 59-Jähriger erstattete seinerzeit im Rhein-Erft-Kreis Anzeige gegen Unbekannt. Er konnte beide Originalschlüssel vorzeigen und gab einen Marktwert von 25.000 Euro an. Sichtlich erleichtert, dass es nicht zu einem Kauf gekommen ist, verließ die Anzeigende die Polizeidienststelle. Was sie jedoch nicht wusste: Ihr Ehemann (28) kaufte den Wagen bereits am Vortag und übergab die Kaufsumme einem unbekannten Mann bei einem kurzfristig vereinbarten Treffen in Leverkusen. Der Wagen sollte anlässlich der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes eine Überraschung sein.

Die Polizei in Lahe (Hannover) stellte den Wagen nebst falschem Schlüssel und den Fahrzeug- und Kaufunterlagen sicher. Bei den ausgehändigten Zulassungsbescheinigungen und dem Ausweis des Verkäufers handelt es sich um Totalfälschungen.

Die Ermittlungen in der Sache führt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen fort. (bm)

