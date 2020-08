Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200825-3: Radfahrer von Auto erfasst - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Horbeller Straße ist am Montagnachmittag (24. August) ein Radfahrer schwer verletzt worden.

Ein 47-jähriger Radfahrer fuhr gegen 15:45 Uhr auf der linksseitigen Radverkehrsanlage der Horbeller Straße in Richtung Frechen. An der Einmündung zur Decksteiner Straße erfasste ihn das Auto eines 38-jährigen Mannes, der aus der Decksteiner Straße kam und nach rechts auf die Horbeller Straße abbiegen wollte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Fahrrad übergaben Polizeibeamte der Lebensgefährtin des Verletzten. (nh)

