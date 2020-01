Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Gasaustritt in der Milchstraße in Brake

Delmenhorst (ots)

Am 09. Januar 2020, in der Zeit von 14:10 Uhr bis 14:50 Uhr, kam es in der Milchstraße in Brake zu einem Austritt von Gas. Augenscheinlich verschleißbedingt haben sich Pflastersteine im Bereich des Gehweges gelockert, sodass eine darunter befindliche Gasleitung durch den täglich laufenden Verkehr beschädigt wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr Brake war mit 20 Kameraden gemeinsam mit der EWE im Einsatz. Die Gasleitung bleibt noch für den restlichen Nachmittag für Reparaturarbeiten gesperrt. Von der defekten Gasleitung geht keinerlei Gefahr mehr aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell