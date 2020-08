Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200826-1: Dieb beging mehrere Straftaten am selben Tag - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei hat am Dienstag (25. August) einen 28-jährigen Mann festgenommen, der für mehrere Ladendiebstähle und einen Fahrraddiebstahl verantwortlich ist.

Polizisten fahndeten gegen 17:30 Uhr nach einem Fahrraddieb, nachdem eine 46-jährige Frau bei der Polizei Anzeige erstattet hatte. An einem Geschäft in der Lindenstraße trafen die Beamten den tatverdächtigen 28-jährigen Mann mit dem gestohlenen Fahrrad der 46-Jährigen an. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Polizisten Diebesgut. Wie sich herausstellte, hatte der 28-Jährige am selben Tag neben dem Fahrrad bereits mehrere Verkaufsartikel aus verschiedenen Geschäften gestohlen. Die Ordnungshüter nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. (nh)

