Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in einem Entsorgungsfachbetrieb

Gütersloh (ots)

Rietberg (PS) Am Samstagnachmittag (01.08.2020) erhielt die Polizei gegen 17:59 Uhr Kenntnis über einen Brand einer Remise in einem Entsorgungsfachbetrieb an der Industriestraße in Rietberg. Durch die Feuerwehr wurden die Löschmaßnahmen umgehend eingeleitet. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an. Während der Löschmaßnahmen war die Delbrücker Straße in Höhe der Industriestraße mehrere Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell