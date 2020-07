Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht geklärt - Zeugin fotografiert Pkw

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Auf dem Parkplatz der Sparkassenfiliale an der Wasserstraße ereignete sich am frühen Mittwochabend (29.07., 18.28 Uhr) ein Parkplatzrempler, bei dem ein bis dahin unbekannter Fahrer eines VW mit einem geparkten Audi beim Ausparken kollidierte. Der Fahrer schaute sich anschließend die Anstoßstelle an, fuhr dann aber davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu gewährleisten.

Eine Zeugin beobachtete das Manöver und fotografierte anschließend den unfallflüchtigen VW. Ermittlungen führten zu einem 20-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

