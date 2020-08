Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200825-6: Kontrollen zum Schulanfang - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Zeit vom 12. August (Mittwoch) bis 21. August (Freitag) führte die Polizei gezielt Kontrollen auf Schulwegen durch.

Bei Geschwindigkeitskontrollen wurden insgesamt 504 Fahrzeuge gemessen. 71 Autofahrer(innen) hielten sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Gegen fünf leiteten die Beamtinnen und Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, 66 von ihnen erwartet ein Bußgeld. Täglich waren die Bezirksdienstbeamt(innen) an Schulen und Kindergärten vor Ort. Unterstützt wurden sie durch die Verkehrssicherheitsberater(innen). 35 mal mussten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten Verwarngelder wegen fehlender Anschnallgurte erheben. In fünf Fällen führte der Verstoß zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. 34 Verkehrsteilnehmer(innen) beachteten nicht die örtlichen Parkvorgaben. Die Beamtinnen und Beamten erhoben Verwarngelder. Diese Kontrollen werden fortgeführt. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, an Schulen und Kindergärten stets besonders aufmerksam zu sein. (bb)

