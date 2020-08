Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200827-1: Festnahmen nach Einbruch in Keller - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27. August) drei Personen festgenommen, die in einen Keller eingebrochen waren.

Eine Zeugin bemerkte gegen 02:45 Uhr, wie drei Personen mit Taschenlampen in ein Haus in der Burgunder Straße gingen. Da ihr die Unbekannten verdächtig erschienen, alarmierte sie die Polizei. Die Beamten umstellten das Haus und durchsuchten das Objekt im Anschluss. Dabei stellten sie einen aufgebrochenen Kellerverschlag fest. Als die Polizisten die Tür des Verschlages aufdrückten, trafen sie auf zwei Männer (39/42) und eine Frau (32), die sich versteckt hatten. Bei der Durchsuchung des Trios fanden die Beamten unter anderem ein aufgebrochenes Kellerschloss, weshalb sie die drei Tatverdächtigen vorläufig festnahmen. Da sie gegenüber den Beamten angaben, Drogen konsumiert zu haben, ordneten die Polizisten Blutprobenentnahmen an. Bei einer Abfrage in den polizeilichen Datensystemen stellten sie zudem fest, dass gegen den 42-jährigen Mann ein Haftbefehl vorliegt. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 22 dauern an. (nh)

