Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - In der Straße Friedrichshort versuchten am 02.09.2020, gegen 01:00 Uhr in der Nacht, unbekannte Täter eine Wohnungstür aufzubrechen. Sie flüchteten kurz bevor die alarmierte Polizei eintraf. Remscheid - Über eine aufgebrochene Flügeltür gelangten Einbrecher zwischen dem 28.02.2020 (19:15 Uhr) und dem 31.08.2020 (06:55 Uhr) in eine Schule in der Stuttgarter Straße. Sie stahlen circa 200 Euro. Solingen - Im Zeitraum vom 28.08.2020 (17.00 Uhr) und dem 31.08.2020 (09:05 Uhr) brachen Unbekannte in ein Haus ein, das momentan saniert wird. Sie entwendeten verschiedene Werkzeuge. In eine Gaststätte an der Düsseldorfer Straße brachen Täter am 01.09.2020, um 03:12 Uhr, ein. Sie entwendeten Bargeld und Elektronikartikel. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

