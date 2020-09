Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Alleinunfall auf der Cronenberger Straße

Wuppertal (ots)

Solingen - Ein 18-jähriger Solinger verbremste sich am 01.09.2020, um 18:30 Uhr, auf der Cronenberger Straße in Fahrtrichtung Stöcken mit seinem Fahrrad und stürzte. In Folge des Sturzes verletzte er sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad blieb weitestgehend unbeschädigt. (jb)

