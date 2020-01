Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Einbeck (ots)

Einbeck (ho) Am 18.01.2020 kam es in einem Einbecker Ortsteil zu einer Körperverletzung. Zwei Personen geriet in einen verbalen Streit. Im Verlaufe des Streites soll der 36-jähriger Beschuldigte das 19-jährige Opfer gegen die Wade getreten haben.

