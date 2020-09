Polizei Wuppertal

POL-W: W - Brand in der Herderstraße

Wuppertal (ots)

Wuppertal - In der Herderstraße kam es am 02.09.2020, um viertel nach zwei am Nachmittag, zu einem Brand. Das leerstehende, in zweiter Reihe stehende, Haus geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Durch den Brand entstand eine starke, weit sichtbare Rauchentwicklung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verletzte Personen gab es nicht. (jb)

