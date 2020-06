Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Reifen und Spiegelgläser von geparkten Mercedes-PKW in Buxtehude

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Buxtehude in der Pamirstraße in einem Carport von einem dort geparkten Mercedes der E-Klasse alle vier Räder abmontiert und entwendet. Der angerichtete Schaden wird hier auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Zwischen Freitag, 19:20 h und heute Morgen, 08:00 h haben Unbekannte in der Wiesenstraße und im Mittelweg die Spiegelgläser von zwei dort geparkten Mercedes der C-Klasse ausgebaut und mitgenommen. Der Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise in den Fällen bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

