Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Schlagbaum an Slipanlage im Alten Land

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht zwischen 20:00 h und 08:00 h in Grünendeich, Sandhörn an der dortigen Slipanlage an der Lühesander-Nebenelbe den Absperrschlagbaum abgebaut und entwendet.

Bereits in der vergangenen Woche wurde nach Zeugenaussagen der Schlagbaum bereits einmal ausgebaut und verkehrt herum wieder montiert.

Nun wurde er aber vollständig entwendet. Möglicherweise wollte jemand die Slipanlage widerrechtlich benutzen und musste dafür den Schlagbaum beseitigen.

Der angerichtete Schaden beträgt ca. 400 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell