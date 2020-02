Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbrecher machen Beute

Einen Gullideckel nutzten Unbekannte Dienstagnacht für einen Einbruch in Laupheim.

In den Nachtstunden gelangten Unbekannte in einen Gastronomiebetrieb in der Biberacher Straße. Ein Zeuge entdeckte am Dienstag gegen 5.30 Uhr die eingeschlagene Türscheibe. Hierfür benutzten die Einbrecher einen Gullideckel. Den Gullideckel holten sie zuvor von der angrenzenden Straße. In das entstandene Loch fuhr Zeuge mit seinem Auto. Ein Schaden entstand nach jetzigen Erkenntnissen an dem Fahrzeug nicht. In dem Gastronomiebetrieb suchten die Unbekannten nach Brauchbarem. Sie fanden Bargeld. Das machten Sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen.

