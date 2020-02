Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Durchfahrtsverbot missachtet

Am Dienstag ignorierten zwei Autofahrer bei Aßmannshardt eine Straßensperrung und fuhren gegen Bäume.

Ulm (ots)

Kurz nach 7.45 Uhr fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Skoda in der Straße von Aßmannshardt in Richtung Birkenhard. Die Landesstraße war schon seit dem Vortag aufgrund des Sturmes und querliegender Bäume in beiden Richtungen gesperrt. Die Straße war durch Absperrgitter und Verkehrszeichen gesperrt. Das Durchfahrtsverbot ignorierte die Frau. Zur Unfallzeit regnete es stark. Auch aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit übersah sie einen Baum der auf der Fahrbahn lag. Der Skoda stieß gegen den Baum. Durch den Aufprall kippte der Skoda auf die rechte Fahrzeugseite und kam auf dem angrenzenden Radweg zum Liegen. Etwa zeitgleich fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Mitsubishi in die entgegengesetzte Richtung. Auch er ignorierte das Durchfahrtsverbot und fuhr gegen einen Baum der auf der Straße lag. Verletzte gab es bei den Unfällen nicht. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 16.000 Euro.

+++++++ 0260045 0260027

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell