Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Tresor aus Büroraum einer Waschanlage gestohlen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Edingen-Neckarhausen (ots)

In den Büroraum einer Waschanlage in der Rosenstraße wurde zwischen Samstag, 19 Uhr und Montag, 7:10 Uhr, brachial eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entfernten an einem Bürofenster gewaltsam die Gitterstäbe und brachen anschließend das dahinterliegende Fenster auf. Sie drangen über dieses in das Büro ein und hebelten von dort die Tür zur Werkstatt auf. Die Unbekannten ließen aus einem Schrank einen Tresor mitgehen, indem sich Bargeld befand. Zudem wurde eine Geldbörse mit Wechselgeld gestohlen. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter Tel.: 06203/892029 oder beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell