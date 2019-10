Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6, Walldorf, Hockenheim: Schwerer Unfall auf A 6 - Pressemeldung 2

Walldorf / Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem alle drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt werden mussten.

Der Fahrer eines Kleinbusses fuhr nach bisherigem Ermittlungsstand aus Unaufmerksamkeit um 7:20 Uhr auf einen vor ihm befindlichen Kleinbus auf. Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt, darunter auch ein Pritschenwagen und ein Pkw. Bei dem Unfall am Stauende wurden zwei Personen leicht verletzt und mussten durch Rettungskräfte behandelt werden. Aufgrund des Ausmaßes und der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten alle drei Fahrspuren der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt werden. Die Unfallaufnahme, sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten bis kurz vor 9 Uhr an. Um 9:20 Uhr wurden alle drei Fahrspuren wieder für den Verkehr freigegeben.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einer Staubildung von bis zu sechs Kilometern Länge. Es entstand ein Unfallschaden von mindestens 45.000 Euro.

