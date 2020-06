Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Räuber überfällt Apensener Netto-Markt - keine Personen verletzt - geringe Beute

Stade (ots)

Am gestrigen späten Abend hat gegen kurz nach 21:00 h ein bisher unbekannter Mann mit einem Messer in der Hand den Netto-Markt in der Buxtehuder Straße betreten.

Der Täter begab sich zielstrebig auf den Kassenbereich zu und griff dort mit der rechten Hand in die geöffnete Kasse. Dabei konnte er einige Scheine ergreifen, wurde noch von der couragierten 37-jährigen Kassiererin aus Apensen festgehalten und angeschrien, konnte sich jedoch losreißen und die Flucht ergreifen. Dabei stieß er noch kurz gegen die Automatikeingangstür und verlor einen Teil seiner Beute. Die Schadenssumme betrug deshalb hier nur ca. 50 Euro. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Kirche.

Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen aus Buxtehude, Tostedt, Neu Wulmstorf, Sittensen und Stade blieb leider bisher erfolglos.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 170 bis 180 cm groß - Trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und einen weiß/blauen Mundschutz

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raubüberfall gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

