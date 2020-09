Polizei Wuppertal

POL-W: W Rennradfahrer übersehen - Unfall auf der Loher Straße

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (04.09.2020), gegen 07:30 Uhr, fuhr eine 42-jährige Autofahrerin die Loher Straße in Wuppertal entlang und bog nach links in die Gronaustraße ab. Dabei übersah die Peugeotfahrerin einen 31-jährigen Rennradfahrer, der auf der Loher Straße in Richtung Friedrich-Engels-Allee unterwegs war. Der Wuppertaler stieß mit seinem Fahrrad gegen die Beifahrertür, stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen zur stationären Behandlung in eine Klinik. (hm)

