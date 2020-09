Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Brand in der Mozartstraße

Wuppertal (ots)

Remscheid - In den Morgenstunden (05:11 Uhr) des heutigen Freitag (04.09.2020) kam es in der Mozartstraße zu einem Brand in einem Wohnhaus. Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich im Schlafzimmer der Erdgeschosswohnung ein Feuer. Die Hausbewohner wurden darauf aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Die 94-jährige Bewohnerin der Wohnung konnte von den Rettungskräften gerettet werden. Sie wurde mit einer Rauchgasintoxination zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache sind durch die Kriminalpolizei aufgenommen. (jb)

