Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Ohne Führerschein und Versicherungsschutz auf Motorroller unterwegs

Klanxbüll (ots)

Heute Morgen um 10:30 Uhr fiel einer Streife der Bundespolizei in Klanxbüll (Kreis Nordfriesland) ein Motorroller auf, an dem das angebrachte grüne Kennzeichen offensichtlich nicht fürs aktuelle Versicherungsjahr (in Schwarz) gültig war. Bei einer Überprüfung der Yamaha und des 36-jährigen Fahrers konnte ermittelt werden, dass für die 50er tatsächlich seit dem 01.03.2017 kein Versicherungsschutz mehr bestand. Dazu kam noch, dass der Fahrer für den Roller keine notwendige Fahrerlaubnis vorweisen konnte.

Durch eine Streife der Landespolizei wurde der Sachverhalt übernommen und die Anzeigen wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz bzw. Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Der Mann musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

