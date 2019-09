Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Einbruch im Gewerbegebiet

Mainz (ots)

Freitag, 13.09.2019, 19:00 Uhr bis Montag, 16.09.2019, 07:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende brechen unbekannte Täter in einen Betrieb im Gewerbegebiet Hechtsheim im Bereich der Rheinhessenstraße in Mainz ein. Dort verschaffen sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten, indem sie eine Tür aufhebeln. Ein im Büroschrank aufbewahrter Tresor wird durch die Täter entwendet, wobei zuvor auch die Schranktür aufgehebelt wird. Zudem hebeln die Täter einen Spind auf. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell