Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - EC-Karte gefunden und unterschlagen (49/1709)

Speyer (ots)

17.09.2020, 14:22 Uhr

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Speyer erweckte am Donnerstag gegen 14:22 Uhr die Aufmerksamkeit der Polizei, als er in der Josef-Schmitt-Straße eine Zigarette auf den Boden schnippte. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Polizeibeamten eine fremde EC-Karte bei diesem auffinden, welche er vor Wochen an einem Zigarettenautomaten aufgefunden und an sich genommen hatte, um weiterhin an Tabakwaren am Automaten zu kommen. Die Karte wurde von der Polizei einbehalten und an die überglückliche Verliererin übergeben, die diese beim letzten Zigarettenkauf im Automaten vergessen hatte. Den 15-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unterschlagung. Seine Mutter wurde hierüber in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell