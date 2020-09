Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Frau lebensgefährlich verletzt

Hoogstede (ots)

Am Montag kam es in den Morgenstunden auf der Straße Haftenkamper Diek in Hoogstede zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 20-Jährige war gegen 7 Uhr mit ihrem VW Beetle in Richtung Neuenhaus unterwegs. Als sie mehrere Fahrzeuge überholte, übersah sie einen entgegenkommenden Traktor. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Für die Bergungsarbeiten war der Haftenkamper Diek zeitweise voll gesperrt.

