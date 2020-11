Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer verursacht Unfall und flüchtet

NideggenNideggen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der L 11 am Ortausgang zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden, die Polizei bittet etwaige Zeugen trotzdem, sich zu melden.

Gegen 16:40 Uhr befuhr eine Autofahrerin die L 11 von Nideggen in Richtung Berg. Direkt hinter dem Ortsausgang von Nideggen, es gilt hier Tempo 50, wollte sie an einer Verkehrsinsel vorbeifahren. Durch die auf beiden Seiten befindlichen Inseln wird die Landstraße an dieser Stelle verengt. In entgegengesetzter Richtung befuhr ein Motorradfahrer / eine Motorradfahrerin die Strecke, nach Aussage der Autofahrerin deutlich zu schnell. Der Kradfahrer / die Kradfahrerin wich nach rechts aus, touchierte das Auto an der vorderen rechten Front, fuhr dann über die Verkehrsinsel und setzte seine / ihre Fahrt ohne anzuhalten weiter in Richtung Nideggen fort. Die Fahrerin des Pkw wurde bei diesem waghalsigen Manöver nicht verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden am Fahrzeug. Das Kennzeichen des Motorrades ist nicht bekannt, jedoch wusste die Autofahrerin noch, dass es die Farben orange und schwarz hatte und sein Fahrer / seine Fahrerin einen weißen Helm und schwarze Bikerkleidung trug.

Die Polizei bittet nun etwaige Zeugen, die Hinweise auf das Motorrad und den Fahrer geben können, sich unter der 02421 949-6415 mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell