POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike entwendet - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr in der Fußgängerzone/Mannheimer Straße ein mit einem Bügelschloss gesichertes E-Bike entwendet. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Rad der Marke Kalkhoff in der Farbe schwarz. Der Neupreis lag bei 2.300EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

