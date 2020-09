Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Fahrlach: Brand einer Gartenhütte - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen wurden Zeugen auf hohe Rauchsäulen im Bereich Fahrlach aufmerksam und alarmierten daraufhin Polizei und Feuerwehr. Kurz darauf, gegen 10 Uhr, wurde eine brennende Gartenhütte in der Fahrlachstraße druch die Einsatzkräfte lokalisiert. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit an. Die Fahrlachstraße bleibt während der Einsatzmaßnahmen gesperrt.

