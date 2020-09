Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Mann nach Streit mit Messer verletzt; Motiv noch unklar; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Nach wie vor ist der Aufenthalt des Mannes, der im Verdacht steht, am frühen Mittwochnachmittag in der Straße "Kühler Grund" einen anderen Mann mit einem Messer verletzt zu haben, nicht bekannt. An der sofort eingeleiteten Großfahndung, die am späten Nachmittag ohne Ergebnis beendet wurde, waren über 20 Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Nach den ersten Erkenntnissen geriet der spätere Täter mit einem 38-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen in Streit, worauf er diesen auf offener Straße mit einem Messer verletzte. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Mannes liegen noch keine Informationen vor.

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Hierzu wurden die Straße "Kühler Grund" von beiden Seiten gesperrt. Die Zentrale Spurensicherung der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherte vor Ort die Spuren.

Das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise zur Tat und/oder zum Täter sowie zu seiner Fluchtrichtung, nehmen der Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 und das Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell