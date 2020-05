Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer VU mit Pkw (Nachtragsmeldung)

Buchholz (ots)

Die Polizei Straßenhaus wurde um 11:07 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw auf der B 8 zwischen der Auffahrt "Vier Winden" und dem Industriegebiet Mendt informiert. Die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme laufen aktuell.

Es wird nachberichtet.

Nachtragsmeldung:

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 24-jährige Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis die B8 aus Richtung Kircheib kommend in Richtung Uckerath. In einer Rechtskurve und auf regennasser Fahrbahn kam der junge Mann mit seinem Pkw von der Straße ab. Nach ca. 150m prallte er mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde hierbei stark deformiert und der Fahrer zog sich schwerste Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Köln geflogen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Die B8 war für die Dauer der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Die polizeiliche Aufnahme des Unfalls durch die Polizeiinspektion Straßenhaus erfolgte mit der Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber.

Durch die Straßenmeisterei wurde für die Dauer der Arbeiten eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634 952 0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell