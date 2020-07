Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 05.07.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Gefährliche Körperverletzung Am Samstag, 04.07.2020, gegen 03:00 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Großen Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen aus Vechta und einem bislang unbekannten Mann. Dabei schlug der Unbekannte dem 22-jährigen eine Bierflasche in das Gesicht. Der 22-jährige wiederum ging irrtümlich davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen ebenfalls anwesenden 32- jährigen aus Lohne handeln würde. Er schlug diesem daraufhin ein Glas ins Gesicht. Sowohl der 22-jährige als auch der 32-jährige wurden leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Vechta, Tel.: 04441/943-0, in Verbindung zu setzen.

