Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Vechta vom 03.07.20 bis 04.07.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht In der Nacht von Donnerstag, den 02.07.2020 20:00 Uhr auf Freitag, den 03.07.2020 09:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses, Waldhornstraße 4 in 49377 Vechta, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person touchierte einen roten abgeparkten Beetle. Dadurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta 04441/9430 zu melden.

Vechta- Gefährliche Körperverletzung Am 04.07.2020 gegen 02:59 Uhr kommt es in der Großen Straße in 49377 Vechta zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein bislang unbekannter Täter einem 22-jährigen Vechtaer mit einem Glas in das Gesicht schlägt. Der Vechtaer wird leicht verletzt in das Krankenhaus Vechta verbracht. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta 04441/9430 zu melden.

Dinklage- Brand Am 04.07.2020 gegen 07:45 Uhr kommt es zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in Dinklage. Durch einen technischen Defekt geriet ein Trockner in Brand. Ein Vorbeifahrender bemerkt den starken Rauch und alarmiert die Feuerwehr Dinklage. Diese kann den Brand rechtzeitig löschen, sodass kein Gebäudeschaden entsteht.

Rückfragen unter anderem PK Vechta 04441-943-0 ansonsten

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell