Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung Cloppenburg 03./04.07.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern Versuchter Diebstahl eines Motorrades Bewohner eines Hauses an der Straße Am Wuttelberg bemerken in der Nacht zum Samstag, gegen Mitternacht, Geräusche auf einem Nachbargrundstück. Sie gehen hinüber und treffen auf eine unbekannte Person, die versucht, ein Motorrad vom Grundstück zu schieben. Sie halten diese Person bis zum Eintreffen der Polizei fest. Es stellt sich heraus, dass die stark betrunkene Person in eine Garage eingedrungen war und das darin untergestellte Motorrad vom Grundstück schieben wollte. Dabei kippte es um und wurde beschädigt. Die betrunkene Person wurde in der Gewahrsamszelle untergebracht.

