Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Tankstelle

TitzTitz (ots)

Eine Tankstelle war in der Nacht zu Montag Ziel von Einbrechern. Nach ersten Feststellungen hatten es der oder die Unbekannten auf Zigaretten abgesehen.

Gegen 02:55 Uhr wurde der Alarm im Verkaufsraum der Tankstelle in der Prämienstraße in Ameln ausgelöst. Als die Polizei wenige Minuten später am Objekt eintraf, konnte niemand mehr angetroffen werden. Der oder die Einbrecher hatten ein Teil der Glaseingangstür gewaltsam geöffnet und zahlreiche Zigarettenpackungen aus den Regalen gerissen. Mit der Beute entkamen der oder die Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesucht und gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzusammenhang nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell