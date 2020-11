Polizei Düren

POL-DN: Tankstelle überfallen

Kreuzau (ots)

Am Dienstagabend überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle an der Dürener Straße. Er war mit einem Messer bewaffnet und erbeutete Bargeld.

Der mit einem medizinischen Mundschutz maskierte Täter betrat gegen 19:40 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Dürener Straße. Er hielt augenscheinlich ein Küchenmesser in der Hand und forderte die anwesende Angestellte dazu auf, Geld herauszugeben. Der Mann begab sich hinter den Kassenbereich und entnahm Bargeld aus der Kasse, bevor er das Gebäude wieder verließ. Er entfernte sich zu Fuß in Richtung Friedhofstraße.

Mehrere Zeugen sahen den Täter bei seiner Flucht und können ihn wie folgt beschreiben: Er war geschätzte 1,75 bis 1,85 m groß und von sehr schmaler Statur. Er trug weiße Turnschuhe, eine blaue Jeans und eine dunkle Winterjacke mit Fell an der Kapuze. Vor dem Mund trug er einen Einmal-Mundschutz, außerdem führte er eine kleine Einkaufstüte mit sich.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter führte nicht zu dessen Ergreifung. Die überfallene Mitarbeiterin wurde körperlich nicht verletzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an - wer diese mit Hinweisen auf verdächtige Beobachtungen oder Personen unterstützen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-8311 mit dem zuständigen Sachbearbeiter in Verbindung zu setzen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen.

Original-Content von: Polizei Düren