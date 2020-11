Polizei Düren

POL-DN: Räuberischer Diebstahl von Bier

DürenDüren (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zu Donnerstag vorläufig festgenommen. Er hatte in einer Tankstelle ein Sixpack gestohlen, körperliche Gewalt angewendet, um dieses zu behalten und dabei ein Messer mitgeführt.

Der Mann hatte den Verkaufsraum einer Tankstelle am Friedrich-Ebert-Platz gegen 00:35 Uhr betreten. Dort griff er sich ein Paket Bier und verließ mit diesem das Gebäude. Der Angestellte hielt ihn beim Verlassen des Tankstellengeländes auf und bekam Unterstützung von einem Zeugen, der dem Dieb die Beute abnehmen wollte. Dagegen wehrte der Mann sich, es kam zum Gerangel und fünf der sechs Bierflaschen gingen zu Bruch.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten bedrohte der Täter plötzlich mit einem Teppichmesser, woraufhin ihm Handfesseln angelegt und er vorläufig festgenommen wurde. Auf der Polizeiwache konnte seine Identität festgestellt werden: es handelte sich um einen 40-jährigen Mann, der zwar an einer Wohnanschrift in Düren gemeldet ist, sich dort eigenen Angaben zufolge jedoch nicht aufhält. Stattdessen erklärte er, in Belgien zu wohnen.

Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls mit Waffen gefertigt. Da ein Alkoholtest ein Ergebnis von 1,76 Promille anzeigte, wurde ihm darüber hinaus eine Blutprobe entnommen.

Der 40-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde am Donnerstag vernommen und erkennungsdienstlich behandelt, bevor er entlassen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell