Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Reinsdorf: Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf - Zeugen gesucht

WolfsburgWolfsburg (ots)

Büddenstedt-Reinsdorf, Alte Dorfschule 09.11.20, 22.55 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Montagabend im Büddenstedter Ortsteil Reinsdorf nahe Helmstedt einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten diverse Schachteln Zigaretten. Ein Zeuge hatte am Abend um 22.55 Uhr noch eine Spazierrunde mit seinem Pkw gedreht und dabei den offenstehenden Zigarettenautomaten in der Straße Alte Dorfschule entdeckt. Bei der Tatortaufnahme zeigte sich, dass die Täter den Automaten an der Hauswand des örtlichen Feuerwehrgebäudes mit brachialer Gewalt geöffnet hatten. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei Helmstedt nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer 05351-5210 entgegen.

