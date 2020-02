Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Kunststoffboxen in Flammen

Am Donnerstag brannte es in einem Betrieb in Berkheim.

Gegen 23 Uhr sah ein Zeuge ein Feuer auf dem Gelände einer Firma in der Robert-Bosch-Straße. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an. Hinter einem Gebäude brannten mehrere leere Kunststoffboxen. Das Feuer beschädigte auch einen Teil des Gebäudes. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Was die Kunststoffboxen in Brand setzte ist nicht bekannt. Verletzte gab es keine. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

