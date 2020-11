Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Braunschweig und Polizei Wolfsburg-Helmstedt: Helmstedterin starb durch äußere Gewalteinwirkung - Polizei richtet Mordkommission ein

WolfsburgWolfsburg (ots)

Helmstedt, 10.11.20

Helmstedt, Beguinenstraße 09.11.20, 08.30 Uhr

In Zusammenhang mit der am Montagmorgen in der Helmstedter Innenstadt tot aufgefundenen 34 Jahre alten Helmstedterin (wir berichteten) wurde eine fünfzehnköpfige Mordkommission (Moko) zur Aufklärung des Gewaltverbrechens eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig beantragte eine Obduktion des Opfers. Danach wurde noch am späten Montagabend die Vermutung der Ermittler bestätigt, dass äußere Gewalteinwirkung auf den Oberkörper todesursächlich war.

Die 34-Jährige wurde am Montagmorgen leblos in der Wohnung eines Mietshauses in der Beguinenstraße der Innenstadt aufgefunden. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Opfers feststellen.

Für den Fortgang der Ermittlungen sei es wichtig, dass sich Zeugen melden, die zwischen 06.00 Uhr und 08.30 Uhr am Montagmorgen im Bereich des Tatortes in der Beguinenstraße nahe des Lindenplatzes etwas gesehen oder gehört haben. Gerade zu Beginn der Untersuchungen ist die Moko "Beguine" auf jegliche Informationen angewiesen. Wir ermitteln in alle Richtungen. Zeugen setzen sich bitte direkt mit der Polizei Helmstedt unter Telefon 05351-5210 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell