POL-WOB: Helmstedterin tot aufgefunden - Ermittlungen laufen an

Helmstedt, Beguinenstraße 09.11.20, 08.30 Uhr

Am Montagmorgen wurde eine 34 Jahre alte Helmstedterin in ihrer Wohnung in Helmstedt tot aufgefunden. Ein Angehöriger hatte sich zuvor per Notruf gemeldet. Einsatzkräfte fanden die 34-Jährige in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Beguinenstraße leblos auf. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Opfers feststellen. Ersten Ermittlungen zu Folge wies der Körper der Verstorbenen äußerliche Verletzungen auf, so dass die Polizei von einem unnatürlichen Todesfall ausgeht. Die Ermittlungen dauern an.

