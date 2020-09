Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Container am Bahnhof Ludwigslust aufgebrochen

Ludwigslust (ots)

Bei einem Zwischenhalt eines mit Containern beladenen Güterzuges am Bahnhof Ludwigslust bemerkte der Lokomotivführer bei der Kontrolle des Zuges in der gestrigen Nacht gegen 23.40 Uhr, dass Plomben der sich auf dem Zug befindenden Container sowie eine Tür geöffnet waren. Der Güterzug war auf dem Weg von Frankfurt/Oder nach Hamburg. Bei einem betriebsbedingten Zwischenstopp am Bahnhof Ludwigslust stellte der dann übernehmende Lokomotivführer diese Beschädigungen fest und über die DB Cargo wurde umgehend das Bundespolizeirevier Schwerin verständigt. Die Bundespolizisten stellten nach Eintreffen dann fest, dass durch unbekannte Täter die Plomben mehrerer Container geöffnet wurden und eine Containertür geöffnet war sowie verschiedene Pakete, die sich in dem Container befanden aufgerissen wurden. Darunter befanden sich Pakete mit Turnschuhen und Kunststoffbehältern, als auch Autoersatzteilen. Die genaue Menge des Diebesgutes sowie die Schadenshöhe gilt es noch zu ermitteln. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls wurden aufgenommen. Nach den derzeit unbekannten Tätern wird gefahndet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell