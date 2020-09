Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: 82-Jähriger irrt nachts orientierungslos über Bahngelände

Schwerin (ots)

Einer Überwachungstreife der Beamten des Bundespolizeireviers Schwerin fiel in der frühen Sonntagnacht gegen 00:15 Uhr eine männliche Person auf. Diese wurde auf der Nebenanlage des Hauptbahnhofes Schwerin im Bereich der Tankanlage der Deutschen Bahn AG angetroffen und machte auf die Beamten einen verwirrten und hilflosen Eindruck. Nachfragen zu seiner Person konnte er nur mit Problemen benennen. Zudem fiel es ihm schwer sich zeitlich und örtlich zu orientieren. Zunächst wurde mit einer Schweriner Klinik Rücksprache gehalten, nachdem bekannt wurde, dass der Mann sich kurzfristig dort in Behandlung befand, jedoch wenig später wieder entlassen wurde. Trotz widersprüchlicher Angaben zu seinem Wohnort, konnten die Beamten ermitteln, dass der Mann in einem örtlichen Pflegeheim untergebracht war. Nach Kontaktaufnahme mit diesem, wurden die Angaben bestätigt und der 82-Jährige konnte um 01:15 Uhr dem dortigen Pflegepersonal wohlbehalten übergeben werden.

