Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Reisegepäck im Zug entwendet

Rostock (ots)

Als zwei junge Rostocker Reisende mit dem IC 2314 von Köln nach Westerland, der am Sonntag um 05:05 Uhr ab Köln Hbf. fuhr, den Hauptbahnhof in Hamburg erreichten, trauten diese kaum ihren Augen. Denn als sie beim Umstieg zur Weiterfahrt nach Rostock ihre Koffer holen wollten, befanden sich diese nicht mehr an ihrem Ablageort und waren auch sonst nicht auffindbar. Ihre Koffer hatten die Reisenden mit Einstieg in Köln außerhalb ihrer Sichtweite in den dafür vorgesehenen Ablagen des Reisezugwagens deponiert. Während der Zugfahrt schliefen die Reisenden ein und bemerkten erst am Hauptbahnhof Hamburg den Verlust. Neben ihren persönlichen Utensilien befand sich auch ein Tablet der Marke Apple im Gepäck. Nach Ankunft in Rostock suchten sie gemeinsam die Bundespolizeiinspektion Rostock auf, um Anzeige wegen Diebstahls gegen die unbekannten Täter zu erstatten.

In diesem Zusammenhang macht die Bundespolizei nochmals darauf aufmerksam, das Gepäck niemals unbeaufsichtigt zu lassen, Rucksäcke sowie Taschen eng am Körper zu tragen und gegen Diebstahl geschlossen zu halten. Und bewahren Sie ihre Kreditkarte/ec Karte und den dazugehörigen PIN niemals zusammen im Gepäck oder in der Geldbörse auf.

