Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt zwei Drogenschmuggler mit über 9 Kilogramm Haschisch in einem Schwarzmarktwert von über 45.000 Euro fest

Aachen - Heinsberg (ots)

Die Bundespolizei hat einen 35-jährigen Franzosen und einen 46-jährigen Kameruner beim Schmuggel von über 9 Kilogramm Haschisch gestoppt. Sie passierten die Grenze aus den Niederlanden auf Höhe Heinsberg an der B 56n, als sie von der Bundespolizei angehalten wurden. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges kam aus dem Kofferraum ein starker Cannabisgeruch den Beamten entgegen. In einem verschlossenen Koffer wurden in Frühstückspackungen Haschischpakete aufgefunden. Das aufgefundene Haschisch hat einen geschätzten Schwarzmarktwert von über 45.000,- Euro. Die beiden Männer wurden festgenommen und das Haschisch beschlagnahmt. Die Zollfahndung wurde zuständigkeitshalber über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Zollfahndung Aachen übernommen. Bereits am Donnerstag wurden beide Beschuldigten dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen beide erlies. Heute durchsuchten in den Morgenstunden Beamte der Zollfahndung Aachen eine Wohnung eines der Beschuldigten. Es wurden keine weiteren Betäubungsmittel mehr aufgefunden. Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

