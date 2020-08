Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im Dortmunder Hauptbahnhof - Mann spuckt 14-Jähriger in das Gesicht - Bundespolizisten nehmen sie nur einen Tag später in Gewahrsam

Dortmund - Bochum (ots)

Nicht nur in Corona-Zeiten, sondern grundsätzlich ekelerregend soll sich ein 26-Jähriger im Dortmunder Hauptbahnhof verhalten haben. Der Mann spuckte einer 14-Jährigen in das Gesicht. Nur einen Tag später wurde die Jugendliche erneut am Dortmunder Hauptbahnhof angetroffen. Dabei stellte sich heraus, dass sie zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben war.

Gestern Mittag (13. August) gegen 9 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei zu einer Körperverletzung auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs gerufen. Nach Angaben von Zeugen war dort eine 14-jährige Bochumerin mit einem Mann in Streit geraten. Dieser soll sie dort bedrängt, beleidigt und anschließend in das Gesicht gespuckt haben.

Ein 38-jähriger Zeuge drängte sich daraufhin zwischen den Mann und die junge Bochumerin, sodass dieser von ihr abließ und verschwand. Da der Tatverdächtige der 14-Jährigen bekannt war, konnte anhand einer Videoauswertung und eines Abgleichs in den polizeilichen Fahndungssystemen, der 26-jährige Dortmunder als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Nötigung und Körperverletzung eingeleitet. Heute Morgen (14. August) trafen Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof erneut auf die 14-Jährige und überprüften sie. Dabei stellte sich heraus, dass sie erst heute von der Bochumer Polizei zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben wurde. Die Jugendliche war zu einer Wohngruppe nicht zurückgekehrt, wohin sie Bundespolizisten später brachten. *ST

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



- Pressestelle -

Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell