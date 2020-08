Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wegen Steuerhehlerei gesucht Bundespolizei nimmt Person am Flughafen Köln/Bonn fest

Sankt Augustin; Flughafen Köln/Bonn (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn verhafteten am 13. August 2020 einen 46-jährigen im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle.

Der französische Staatsangehörige war im Jahr 2019 durch das Amtsgericht Hannover wegen Beihilfe zur Steuerhehlerei zu einer Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro verurteilt worden. Nachdem er lediglich 20 Euro der Strafe beglichen hatte, erließ die Staatsanwaltschaft Hannover im Juni dieses Jahres Haftbefehl gegen den Mann. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei am Donnerstagmorgen gegen 8:00 Uhr aufgegriffen und festgenommen, als er mit einem Flug aus Kiew am Flughafen Köln/Bonn eintraf und nach Deutschland einreisen wollte.

Zu den offenen 2980 Euro kamen noch weitere 1907,83 Euro an Kosten. Der Festgenommene konnte die Gesamtsumme in Höhe von 4887,83 Euro bezahlen und so einer Ersatzfreiheitsstrafe von 149 Tagen entgehen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

